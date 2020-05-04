أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : تشافي يكشف رأيه في عودة نيمار إلى برشلونة

5 مايو، 2020
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أخبار برشلونة : تشافي يكشف رأيه في عودة نيمار إلى برشلونة
نيمار دا سيلفا

سبورت 360 – كشف نجم وسط برشلونة الإسباني السابق تشافي هيرنانديز رأيه في إمكانية تعاقد البارسا مع لاعبه السابق نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

و تتزايد حدة التقارير التي تربط نيمار بالعودة من جديد للكامب نو في الصيف المقبل بعد رحيله عن النادي بدفع الشرط الجزائي في صيف 2017.

تشافي يتمنى عودة نيمار إلى برشلونة

و قال تشافي حسبما نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الاثنين ” على الجانب الرياضي لا يوجد شك في كون نيمار واحد من أفضل 3 أو 5 لاعبين في العالم”.

و أضاف مفيداً ” نيمار يمكنه صناعة الفارق في برشلونة و أتمنى عودته للبارسا من جديد، أنا مشجع لبرشلونة و أتمنى أن يتواجد أفضل اللاعبين هناك”.

و استطرد تشافي ” لقد لعبت مع نيمار في نفس الفريق و أعلم أنه يملك شخصية إيجابية، و وجوده قد يضيف الكثير لبرشلونة، صفقة عودة نيمار قد تكون رائعة لصناعة الفارق في البارسا في الفترة المقبلة”.

و عن الفرق التي يحبها حالياً قال ” أحب برشلونة، و أحب أفكار كيكي سيتيين و دائماً أحب الفرق التي يدربها جوارديولا”.

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