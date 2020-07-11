أخبار برشلونة : تشكيلة برشلونة المتوقعة لمباراة اليوم ضد بلد الوليد .. التوليفة المثالية

سبورت 360 – نشرت صحيفة سبورت الإسبانية التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراة بلد الوليد التي ستلعب اليوم السبت على ملعب “نيفو جوسي زورييلا” لحساب الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني.

وأصبحت مهمة برشلونة بتحقيق لقب الدوري الإسباني معقدة للغاية هذا الموسم بعد أن حقق غريمه التقليدي ريال مدريد الفوز على ديبورتيفو آلافيس يوم أمس بهدفين نظيفين، وحافظ على فارق 4 نقاط قبل 3 جولات فقط على نهاية المسابقة.

سيتيين يواصل الاعتماد على ثلاثي برشلونة المرعب

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المدرب كيكي سيتيين سوف يواصل الاعتماد على ثلاثية ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنتوان جريزمان في الخط الأمامي، والتي أثبتت فعاليتها في مباراتي فياريال وإسبانيول.

وسيدفع سيتيين بسيرجي روبيرتو في خط الوسط لتعويض غياب فرينكي دي يونج الذي ما زال يتعافى من الإصابة، بينما سيلعب بجواره النجم التشيلي أرتورو فيدال الذي يعوض آرتور ميلو.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو .. جيرارد بيكيه .. كليمون لونجليه .. جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس .. سيرجي روبيرتو .. أرتورو فيدال

خط الهجوم: ليونيل ميسي .. لويس سواريز .. أنتوان جريزمان

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