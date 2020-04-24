أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : تفاصيل جديدة حول الوجهة المقبلة لراكيتيتش لاعب برشلونة

24 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : تفاصيل جديدة حول الوجهة المقبلة لراكيتيتش لاعب برشلونة
إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة

سبورت 360 – اقترب الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة، من الرحيل عن فريقه في نهاية الموسم الجاري، وسط رغبة من العديد من الأندية في التعاقد معه.

وينتهي تعاقد راكيتيتش مع برشلونة في صيف 2021، لذا سيسهل النادي الكتالوني عملية بيعه في نهاية الموسم الجاري، لتجنب رحيله مجاناً.

راكيتيتش مرحب به في غرفة ملابس إشبيلية

ونقلت صحيفة سبورت الكتالونية، عن “ABC”، رغبة نادي إشبيلية في استعادة قائدهم السابق إيفان راكيتيتش من جديد.

وأكدت الصحيفة أنه سيكون من دواعي سرور النادي، ضم لاعب من الطراز العالمي مثل راكيتيتش في غرفة الملابس، وسيرحبون به بأذرع مفتوحة.

وتقلصت أهمية راكيتيتش في برشلونة، وشارك في 40% من الدقائق المتاحة بالدوري الإسباني لصالح آرتور وفرينكي دي يونج، مما جعله يفكر في الرحيل، ويبدو أن عودته إلى إشبيلية ستكون خياراً جيداً بالنسبة له، لقد أظهر دائماً حبه للمدينة الأندلسية.

ولن يواجه إشبيلية مهمة سهلة في إعادة راكيتيتش من جديد، نظراً لراتبه المرتفع، ورغبة بعض الأندية الكبرى في ضمه، مثل يوفنتوس وأتلتيكو مدريد ونابولي.

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