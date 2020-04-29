أخبار برشلونة :تفاصيل مفاجئة في ريمونتادا روما التاريخية ضد برشلونة

سبورت 36- كشف أليساندرو فلورينزي لاعب روما المُعار لفالنسيا الإسباني أن كل اللاعبين في روما كانوا مؤمنين بقدرتهم على تحقيق مفاجأة أمام برشلونة في دوري الأبطال قبل عامين.

ونجح الجيالوروسي في الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في أبريل 2018 ليحقق ريمونتادا مفاجئة على حساب البارسا وتأهل حينها لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال فلورينزي أن اللاعب الوحيد الذي لم يؤمن بإمكانية تحقيق مفاجأة في مباراة العودة، هو اللاعب الذي سجل الهدف الحاسم ألا وهو المدافع اليوناني كوستاس مانولاس الذي يلعب حالياً لنابولي.

مانولاس لم يكن يؤمن بقدرة روما على هزيمة برشلونة

قال فلورينزي في حواره مع بطل الموتو جي بي ماكسي بيادجي على انستاجرام : “بعد الهزيمة من برشلونة 4-1 في مباراة الذهاب لم نشعر بأننا خرجنا من البطولة، كان هناك شىء غريب..24 لاعباً في الفريق كانوا مؤمنين بأننا قادرين على التأهل في مباراة العودة”.

استطرد : “كان هناك شخص واحد لا يعتقد بأننا قادرين على القيام بذلك على الإطلاق وهو مانوس، وهو من سجل هدفنا الحاسم، الشخص الوحيد الذي لم يُصدق في إمكانية تحقيق الريمونتادا هو من حققها”.

واصل : “عندما وصلت حافلة الفريق بعد هذا الانتصار لأجل لعب مباراة ليفربول في نصف النهائي..شعرت وكأنان في بغداد مع كل الدخان والمشاعل والهتافات في الشوارع، أشعر بالقشعريرة وأنا أفكر في ذلك”.

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