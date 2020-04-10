أخبار برشلونة : تقرير الطب الشرعي يفصل في قضية كبد أبيدال

سبورت 360 – كشفت صحيفة سبورت الإسبانية اليوم الخميس النقاب عن تطور جديد في قضية زراعة كبد إيريك أبيدال السكرتير الفني الحالي لفريق برشلونة الإسباني.

و ثارت ضجة كبيرة بشأن عملية زراعة كبد لاعب برشلونة السابق الذي كان يعاني من سرطان الكبد قبل أن يتعافى من المرض بعد عملية الزراعة.

و نال أبيدال تهمة الحصول على الكبد المزروع بطرق غير شرعية من خلال شراء الأعضاء البشرية من منظمات غير رسمية.

البراءة تقترب من أبيدال في قضية زراعة الكبد

لكن سبورت أكدت اليوم أن تقارير الطب الشرعي أفادت بأن جيرار أرمان ابن عم أبيدال والذي قال عنه الفرنسي أنه من تبرع له بجزء من كبده، ثبت بالفعل خضوعه لعملية جراحية تبرع خلالها بجزء من الكبد.

و أفادت الصحيفة بأن كل الأطراف المعنية في القضية حصلت على تقارير الطب الشرعي لأرمان مع ظهور نتائج مطابقة لنفس الاختبارات التي خضع لها ابن عم أبيدال في مستشفى فال دير هيرون.

و كان أبيدال قد نشر صورة له برفقة أرمان أثناء فترة النقاهة بعد الخضوع لعملية زرع الكبد في إشارة واضحة لكون عملية التبرع تمت بينهما بصورة قانونية.

و يتبقى الآن أمام القاضي الحصول على وثائق رسمية من فرنسا تفيد بوجود صلة قرابة ” أبناء عمومة ” بين أبيدال و أرمان للحكم ببراءة إيريك من التهمة المنسوبة إليه واغلاق القضية بشكل نهائي.

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