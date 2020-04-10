أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : تقرير الطب الشرعي يفصل في قضية كبد أبيدال

11 أبريل، 2020
0
أخبار برشلونة : تقرير الطب الشرعي يفصل في قضية كبد أبيدال
إيريك أبيدال

سبورت 360 – كشفت صحيفة سبورت الإسبانية اليوم الخميس النقاب عن تطور جديد في قضية زراعة كبد إيريك أبيدال السكرتير الفني الحالي لفريق برشلونة الإسباني.

و ثارت ضجة كبيرة بشأن عملية زراعة كبد لاعب برشلونة السابق الذي كان يعاني من سرطان الكبد قبل أن يتعافى من المرض بعد عملية الزراعة.

و نال أبيدال تهمة الحصول على الكبد المزروع بطرق غير شرعية من خلال شراء الأعضاء البشرية من منظمات غير رسمية.

البراءة تقترب من أبيدال في قضية زراعة الكبد

لكن سبورت أكدت اليوم أن تقارير الطب الشرعي أفادت بأن جيرار أرمان ابن عم أبيدال والذي قال عنه الفرنسي أنه من تبرع له بجزء من كبده، ثبت بالفعل خضوعه لعملية جراحية تبرع خلالها بجزء من الكبد.

و أفادت الصحيفة بأن كل الأطراف المعنية في القضية حصلت على تقارير الطب الشرعي لأرمان مع ظهور نتائج مطابقة لنفس الاختبارات التي خضع لها ابن عم أبيدال في مستشفى فال دير هيرون.

و كان أبيدال قد نشر صورة له برفقة أرمان أثناء فترة النقاهة بعد الخضوع لعملية زرع الكبد في إشارة واضحة لكون عملية التبرع تمت بينهما بصورة قانونية.

و يتبقى الآن أمام القاضي الحصول على وثائق رسمية من فرنسا تفيد بوجود صلة قرابة ” أبناء عمومة ” بين أبيدال و أرمان للحكم ببراءة إيريك من التهمة المنسوبة إليه واغلاق القضية بشكل نهائي.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبيدال أخبار الشرعي الطب برشلونة تقرير في قضية كبد يفصل

إقرا أيضا

Photo of نجم برشلونة: كورونا جعل الحياة مملة وأريد اللعب من جديد

نجم برشلونة: كورونا جعل الحياة مملة وأريد اللعب من جديد

11 أبريل، 2020
Photo of فيديو: في مثل هذا اليوم.. رأسية مانولاس تشعل روما وتقتل برشلونة

فيديو: في مثل هذا اليوم.. رأسية مانولاس تشعل روما وتقتل برشلونة

11 أبريل، 2020
Photo of أخبار ريال مدريد : ريال مدريد ربما خفض الرواتب أكثر من برشلونة ! فكرة التلاعب بالأرقام

أخبار ريال مدريد : ريال مدريد ربما خفض الرواتب أكثر من برشلونة ! فكرة التلاعب بالأرقام

10 أبريل، 2020
Photo of بالأرقام: شتغين يعادل قيمة بيكر السوقية وأوبلاك في الصدارة

بالأرقام: شتغين يعادل قيمة بيكر السوقية وأوبلاك في الصدارة

10 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق