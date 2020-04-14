أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : توتر شديد في علاقة برشلونة مع راكيتيتش

15 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : توتر شديد في علاقة برشلونة مع راكيتيتش
إيفان راكيتيتش

سبورت 360 – توترت علاقة نجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش بإدارة ناديه برشلونة الإسباني بشدة في الفترة الحالية وفقاً لما نشرته يومية سبورت الإسبانية اليوم الاثنين.

و أوضحت سبورت أن راكيتيتش غاضب بسبب عدم تجديد عقده مع النادي و من محاولة النادي بيعه في الصيف الماضي ما جعله يفكر بشكل جاد في الرحيل.

لكن راكيتيتش يضع العقدة في المنشار للنادي الكتالوني حيث ينوي عدم منح البارسا أي استفادة مالية من خروجه عن الفريق في الفترة المقبلة.

راكيتيتش يعارض رغبات برشلونة بشأن مستقبله

و أوضحت سبورت أن برشلونة لا يفهم سبب تمسك اللاعب بالبقاء في النادي بالرغم من لعبه دقائق أقل من المعهود ، ويشعر النادي أن حقبة الكرواتي وصلت إلى خط النهاية و اقترحت عليه فكرة الرحيل في أكثر من مناسبة.

و يريد البارسا الآن بيع عقد اللاعب في الصيف المقبل لكن الكرواتي لا ينوي فعلها و يستهدف الخروج مجاناً في صيف 2021 عند نهاية عقده مع العملاق الكتالوني.

المشكلة الآن على حد قول سبورت تكمن في عدم تخطيط البارسا لتجديد عقد راكيتيتش و في الوقت ذاته لا يريد النادي رحيل اللاعب بشكل مجاني في نهاية الموسم القادم.

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