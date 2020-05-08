أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة | توران: فوجئت بانضمامي للبرسا، كنت أظن أنني ذاهب لبايرن ميونخ

9 مايو، 2020
0
رسمياً .. أردا توران يرحل عن إسطنبول باشاك شهير ويعود لبرشلونة

سيميوني مدرب عظيم..

اعتبر أردا توران، لاعب برشلونة السابق، أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق للنادي الكتالوني، كان السبب الرئيسي في مغادرته كامب نو، في الوقت الذي أكد فيه على أن تجربته مع البلوجرانا لم تكن فاشلة نظرًا لأنه لم يتحصل على فرصته كاملة.

توران انضم إلى برشلونة في 2015 بعد التألق الكبير له مع أتلتيكو مدريد نظير 34 مليون يورو، إلا أن الأداء الذي قدمه حتى رحيله في يناير 2018 لم يكن كالمتوقع على الإطلاق.

الدولي التركي في حديثه أثنى بشدة على مدربه السابق دييجو سيميوني وشدد على أن لولاه لما وصل إلى مستواه المميز، وروى قصة تُبرز القيمة الفنية العالية للوتشو عندما واجه تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2014.

توران تحدث عن فترة برشلونة قائلًا “لم أكن حزينًا عندما غادرت برشلونة، إذا كنت فشلت، لكنت حزنت حقًا. فالفيردي لم يمنحني دقيقة واحدة للعب، في الموسم السابق كنت الشخص الأكثر صناعة للأهداف بعد ميسي وسواريز.”.

أما عن انضمامه لبرشلونة، قال “لم يخبرني وكيلي أن برشلونة اتفق مع أتلتيكو، أكتشفت الأمر بعد 15 يومًا، ظننت أنني سأذهب إلى بايرن ميونخ، العام السابق كنت على مقربة من مانشستر يونايتد حتى اللحظات الأخيرة.”.

أما عن سيميوني، فقال “قمنا بتحليل تشيلسي بصورة رائعة للغاية في مباراة العودة بفضل سيميوني، لقد أخبرننا أن هازارد لا يعود للدفاع في الجبهة اليُمنى، بالفعل خرج خوانفران ثلاث مرات بثلاثة أهداف وانتصرنا.”.

الجدير بالذكر أن الروخيبلانكوس قد خسروا لقب دوري الأبطال في تلك النسخة على يد الجار اللدود ريال مدريد بعد الهزيمة في النهائي برباعية لهدف.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أخبار أظن أنني بانضمامي برشلونة توران ذاهب فوجئت كنت لبايرن للبرسا ميونخ

إقرا أيضا

Photo of أخبار كرة القدم : هل تلجأ الفرق للعبة فيفا 2020 لمحاربة فيروس كورونا؟

أخبار كرة القدم : هل تلجأ الفرق للعبة فيفا 2020 لمحاربة فيروس كورونا؟

9 مايو، 2020
Photo of أفكار رابطة الدوري الإسباني لجعل مشاهدة المباريات أفضل

أفكار رابطة الدوري الإسباني لجعل مشاهدة المباريات أفضل

9 مايو، 2020
Photo of أخبار ليفربول.. في ذكرى الريمونتادا.. روبرتسون: لن أكرر ما فعلته مع ميسي

أخبار ليفربول.. في ذكرى الريمونتادا.. روبرتسون: لن أكرر ما فعلته مع ميسي

8 مايو، 2020
Photo of بوسكيتس : جيد أننا عدنا

بوسكيتس : جيد أننا عدنا

8 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق