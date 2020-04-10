أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة | توريه: ميسي أفضل من لعبت بحواره والكلاسيكو أعظم من ديربي مانشستر

10 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة | توريه: ميسي أفضل من لعبت بحواره والكلاسيكو أعظم من ديربي مانشستر

تعرف على تصريحات يايا توريه حول فترته في برشلونة

كشف يايا توريه، لاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق، عن أفضل من لعب بجواره كما تحدث عن ذكرياته في كرة القدم.

توريه حقق جميع البطولات مع برشلونة قبل الرحيل إلى مانشستر سيتي في 2010.

وقال الفيل الإيفواري في تصريحات مع الموقع الرسمي للفيفا: “ليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وتيري هنري وصامويل إيتو أفضل من لعبت بجوارهم، في هذه الفترة كان مستحيل هزيمتهم”.

وتابع: “ملعب كامب نو هو أعظم مكان تواجدت فيه خلال مسيرتي بكرة القدم، لقد لعب عليه ميسي ومارادونا وتشافي وهنري وألفيس وغيرهم من الأساطير. أنا ممتن جدًا لهذه الفترة في مسيرتي”.

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توريه أكد أنّ فرانك ريكارد، مدرب برشلونة الأسبق، هو من طوره وجعله قويًا في مركز وسط الميدان الدفاعي، مشيرًا إلى أنّه اعتاد على مراجعة كل ما يقدمه داخل الميدان لأجل التحسن.

وواصل: “لا يمكن أن أنسى الفوز على ريال مدريد 6-2 في الدوري موسم 2008-2009 مع بيب جوارديولا، لقد كانت ليلة ساحرة خاصة وأنّ جمهور البلانكوس أزعجنا في الفندق قبلها”.

واختتم: “الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد أفضل بكثير من ديربي مانشستر، لأن مانشستر سيتي قضى فترات طويلة في الدرجة الثانية أو الثالثة أما العداوة بين البلوجرانا والبلانكوس فقديمة الأزل”.

جدير بالذكر أنّ توريه لعب مع جوارديولا في مانشستر سيتي وبرشلونة وكان هناك خلافًا كبيرًا بينهما.

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