أخبار برشلونة : تيباس مصمم على عودة الأندية الإسبانية للتدريبات

سبورت 360 – يصمم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني ” الليجا ” على عودة الأندية الإسبانية للتدريبات في الفترة المقبلة.

وزير الصحة الإسباني سالفادور إيا اختار اليوم الأحد توجيه رسالة تحذيرية بشأن إمكانية استئناف مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

و أشار الوزير إلى أنه لا يضمن إمكانية عودة المنافسات في الدوري الإسباني قبل الصيف المقبل في حين تسعى رابطة الليجا لعودة الفرق إلى التدريبات قريباً.

هل تعود الحياة الكروية قريباً في إسبانيا؟

و ذكرت شبكة كادينا كوبيه الإسبانية الاذاعية اليوم أن تيباس مصمم على عودة كل الفرق للمران قريباً في تمهيد لعودة منافسات الليجا في الفترة المقبلة.

تشبث تيباس بالأمر جاء بعد تصريح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الذي قال خلاله أن السبت المقبل سيشهد انتهاء حالة الطوارئ في البلاد و سيتمكن الأشخاص من الخروج للتنزه و ممارسة الرياضة.

و تريد الرابطة استغلال انتهاء حالة الطوارئ بذهاب اللاعبين إلى منشآت الأندية الداخلية قريباً و التدرب تحضيراً لاستئناف الموسم.

و أفادت الشبكة بأن رابطة الليجا تثق في موافقة وزارة الصحة على البروتوكول المتقدم منها لاستئناف التدريبات والدوري في الفترة المقبلة.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

