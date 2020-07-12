أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : تير شتيجن يحقق رقماً مميزاً مع برشلونة

12 يوليو، 2020
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أخبار برشلونة : تير شتيجن يحقق رقماً مميزاً مع برشلونة
حارس برشلونة تير شتيجن

سبورت 360 – حقق الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حامي عرين فريق برشلونة الإسباني، رقماً مميزاً رفقة البارسا بعد مباراة بلد الوليد مساء السبت.

و حافظ تير شتيجن على نظافة شباكه أمام بلد الوليد في المباراة التي خاضها رفقة زملائه خارج القواعد، لحساب مباريات الأسبوع السادس والثلاثين من الدوري الإسباني، و قاد فريقه للفوز بهدف دون رد.

تير شتيجن يصل لمئوية من نوع خاص مع برشلونة

و أوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن تير شتيجن حقق 100 كلين شيت، بالمحافظة على نظافة شباكه مع البارسا في كل البطولات في 100 مباراة.

و تقمص شتيجن ألوان برشلونة في 233 مباراة رسمية بكل المسابقات، و استقبلت شباكه 211 هدفاً خلال تلك الفترة ، و حقق الفوز في 166 مباراة وصنع هدفين.

و من بين المباريات المئة التي حافظ فيها شتيجن على نظافة شباكه مع البارسا ، مباراة لم يلعبها كاملةً ، في 2016 ، ضد ريال بيتيس عندما اضطر للعب بدلاً من التشيلي كلاوديو برافو.

و قدم شتيجن مباراة كبيرة ضد بلد الوليد ومنع المنافس من الوصول لشباكه في أكثر من مناسبة ليساعد فريقه على حصد النقاط الثلاث.

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