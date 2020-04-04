أخبار برشلونة : تير شتيجن يضع العقدة في المنشار لبرشلونة

سبورت 360 – وضع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني العقدة في المنشار في مفاوضات تجديد عقده مع الإدارة الكتالوني.

و يعمل البارسا على ربط شتيجن بعقد جديد في الفترة المقبلة في ظل تزايد اهتمام بايرن ميونخ الألماني بالحصول على توقيعه ليكون خليفة مواطنه مانويل نوير في الفريق البافاري.

و ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية اليوم الخميس أن تير شتيجن يطلب من برشلونة مضاعفة راتبه في العقد الجديد علماً بأنه يحصل على مبلغ يناطح 5 مليون يورو عن كل موسم.

شتيجن يريد مضاعفة راتبه في برشلونة

و تفاجئ النادي الكتالوني من طلب شتيجن خلال التواصل مع وكيل أعماله حيث طلب بوضوح الحصول على ضعف راتبه ما يعني وصوله إلى عشرة ملايين يورو في الموسم الواحد في العقد الجديد.

طلب شتيجن يتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تضرب عدد وافر من الأندية الأوروبية و من ضمنها برشلونة، جراء اجتياح فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” دول القارة العجوز في الفترة الحالية.

و وفقاً لسبورت فإن هناك شكوك داخل إدارة برشلونة حول الموافقة على طلب شتيجن في الوقت الحالي ما جعل المفاوضات بين الطرفين تبتعد طرقها حتى إشعار آخر.

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