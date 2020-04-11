أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : تير شتيجن يكشف عن أفضل لحظة في مسيرته الكروية

11 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : تير شتيجن يكشف عن أفضل لحظة في مسيرته الكروية
مارك أندريه تير شتيجن

سبورت 360 – كشف الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن حامي عرين فريق برشلونة الإسباني النقاب عن أفضل لحظة في مسيرته الكروية بأسرها.

و نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات لتير شتيجن اليوم الخميس قال خلالها ”  بدون أدنى شك أفضل لحظة في مسيرتي كانت عندما فزت بلقب دوري أبطال أوروبا في 2015 في برلين، حتى الآن لم يسبق لي عيش تجربة مماثلة لتلك الليلة”.

تير شتيجن: الفوز بدوري الأبطال أفضل لحظة في مسيرتي

و عن أفضل المباريات بالنسبة له قال ” أول مباراة لي كلاعب محترف كانت واحدة من أفضل المباريات التي خضتها، كانت لا تصدق لأنها بداية المسيرة في دوري احترافي، إنها لحظة فريدة من نوعها”.

و أكمل شتيجن مفيداً ” لعب الكلاسيكو لأول مرة أيضاً كان شيئاً هاماً، بشكل عام أستمتع بالتواجد في الملعب، و بخلاف أول كلاسيكو و أول مباراة لي لا يوجد شيء يمكن أن أذكره الآن”.

و بخصوص الوضع الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا قال ” هناك أشياء أكثر أهمية من كرة القدم الآن، أحياناً لا تقدر حجم الحرية الكبيرة التي كنت تملكها، عادةً كان يمكنك الذهاب للخارج والتسوق و التجول في المدينة، الآن هناك قيود في إسبانيا و في كل البلاد”.

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