أخبار برشلونة : ثورة برشلونة تُصوِّب سهماً في قلب سيتيين

سبورت 360 – يستعد نادي برشلونة للقيام بثورة واسعة في الانتقالات الصيفية القادمة، حيث تنوي إدارة جوسيب ماريا بارتوميو بيع العديد من اللاعبين غير المرغوب فيهم، وتعويضهم بأسماء أخرى ذات جودة معقولة.

ويريد برشلونة ضخ أموال جديدة في خزائنه، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت النادي الكتالوني إثر توقف المسابقات المحلية والأوروبية، ولذلك فإن السبيل الوحيد هو بيع عددٍ من اللاعبين، حتى لو تعلق الأمر بالعناصر التي تنال إعجاب المدرب كيكي سيتيين.

برشلونة يحدد سعر التخلي عن أومتيتي:

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة استقر على رحيل مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، والاستفادة من القيمة المالية لتعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال الصيف القادم.

ووضع برشلونة أومتيتي في قائمة المغادرين خلال الصيف المنصرم، لكن مشاكله البدنية تسببت في عدم تلقيه أي عروض، ومع ذلك أظهر قدراً من الاتساق هذا الموسم، ويعتقد النادي الكتالوني أنها اللحظة المثالية لبيعه.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن على برشلونة استعداد للتخلي عن صامويل أومتيتي والذي لديه عقد ساري المفعول حتى عام 2023، مقابل حوالي 50 مليون يورو، وهو ضعف ما دفعه النادي للتوقيع معه في صيف 2016 من ليون.

ويحظى صامويل أومتيتي بإعجاب كيكي سيتيين، حيث فضله على كليمون لونجليه في التشكيلة الأساسية، وقد شارك بطل العالم مع منتخب فرنسا، في جل المباريات الكبرى تحت قيادة المدرب الجديد، ومن بينها موقعة الكلاسيكو، ومباراة نابولي.

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