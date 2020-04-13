أخبار برشلونة : جماهير برشلونة ترفض منبوذ جوارديولا

سبورت 360 – ترفض جماهير برشلونة إدراج لاعب فريقها نيلسون سيميدو، في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها الظهير الأيمن البرتغالي إلى مانشستر سيتي، مقابل قدوم جواو كانسيلو إلى الكامب نو.

ولا يحظى جواو كانسيلو بثقة بيب جوارديولا، حيث شارك هذا الموسم في 22 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف البطولات، وأحرز هدفاً وحيداً وصنع مثله.

وكان برشلونة قريباً في وقت سابق من ضم كانسيلو أثناء تواجده رفقة فالنسيا، قبل أن يفضلوا عليه سيميدو، بسبب قوته البدنية وبراعته في الجوانب الدفاعية.

برشلونة تتمسك بسيميدو:

وكشف استفتاء أجرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بهدف استطلاع آراء جماهير برشلونة بشأن الصفقة التبادلية، وجاءت النتائج في صالح نيلسون سيميدو مدافع البارسا.

ووجهت الصحيفة الكتالونية سؤالها لجماهير بطل الدوري الإسباني، عما إذا كانت ترغب في مقايضة نيلسون سيميدو بمواطنه جواو كانسيلو، وجاءت نتيجة الاستفتاء برفض هذه الصفقة بنسبة 88.31 بالمائة.

وفي سياق متصل، قالت الصحيفة المذكورة، إن برشلونة حاول تجديد عقد نيلسون سيميدو في الأيام الأخيرة، لكن المفاوضات بين الأطراف المعنية توقفت على حين غرة، ويبدو صفقة المقايضة لها علاقة بالأمر.

يذكر أن كانسيلو انضم إلى الفريق السماوي خلال الصيف الماضي، لكنه لم يتمكن من الظفر بمكان أساسي في تشكيلة بيب جوارديولا، مما فتح الباب أمام رحيله رغم أنه لم يمضِ حتى الآن عاماً واحداً داخل قلعة الاتحاد.

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