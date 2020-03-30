أخبار برشلونة : جماهير برشلونة تطالب بإلغاء الموسم

سبورت 360 – طالبت جماهير برشلونة بإلغاء الموسم بشكل كامل في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وذلك لاحتواء أزمة فيروس كورونا التي صنفتها منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي.

وتسببت أزمة انتشار فيروس كورونا في إيقاف جميع بطولات كرة القدم في الوقت الراهن، وحتى الآن لا أحد يعرف إن كان سيتم استئناف الموسم في البطولات الأوروبية أم لا، ذلك سيتوقف على مدى انتشار الفيروس في الفترة المقبلة والمدة التي ستستغرقها هذه الأزمة.

جماهير برشلونة تخشى تفاقم الأمور بسبب كرة القدم

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من نادي برشلونة استفتاء للجماهير بشأن استئناف الموسم من عدمه، كما وأوضحت إيجابيات وسلبيات كل خيار، وذهب عشاق النادي مع خيار إلغاء الموسم بشكل كامل، وبلغت نسبة المصوتين 83%، مقابل 17% فقط يطالبون باستمراره.

وترى جماهير برشلونة أن هناك مخاوف من عدم السيطرة على انتشار الفيروس بعد استئناف البطولات، وربما يتم نشر العدوى من جديد، كما بات الأمر صعباً بخصوص تشكيل تقويم جديد للمباريات والبطولات، خصوصاً أن عودة المنافسة لن تكون قبل منتصف شهر مايو القادم.

على الجانب الآخر، سيتسبب خيار إلغاء الموسم خسائر مالية فادحة لبرشلونة وباقي أندية اوروبا، والأمر سيطال العديد من الموظفين الذين يعملون في هذا القطاع أيضاً، لكن جماهير البرسا لا ترى أن هذا مبرراً لاسئتناف الموسم.

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