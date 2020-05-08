أخبار برشلونة : جمهور أرسنال يطالب بالتعاقد مع ديمبيلي

سبورت 360 – يطالب جمهور نادي أرسنال الإنجليزي إدارة ناديه بالتعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و تواجد ديمبيلي منذ فترة في مفكرة بحث الجانرز للتعاقد معه في الفترة القادمة لترميم صفوف المدرب الإسباني ميكل أرتيتا.

جمهور أرسنال يحلم بضم ديمبيلي

و لكن أرسنال يرغب في الانتظار لمعرفة الحالة البدنية لديمبيلي الذي يغيب عن البارسا لمدة طويلة بسبب الإصابة، قبل بدء المفاوضات مع النادي الكتالوني.

و اتجهت صحيفة سبورت الإسبانية إلى التأكيد على رغبة جمهور المدفعجية في التعاقد مع ديمبيلي من برشلونة برسائل متعددة من خلال منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية.

و طالب عدد كبير من مشجعي أرسنال المدرب الباسكي أرتيتا بالتعاقد مع اللاعب المتوج بلقب كأس العالم مع فرنسا قبل عامين لترميم صفوف فريقه.

و عانى ديمبيلي من إصابة عضلية في فبراير الماضي و لن يمكنه اللعب في بقية الموسم الجاري لعدم تواجده في سجلات الاتحاد الإسباني بعد حذف اسمه والتعاقد مع مارتن برايثوايت بدلاً منه.

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