أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : جمهور أرسنال يطالب بالتعاقد مع ديمبيلي

8 مايو، 2020
0
أخبار برشلونة : جمهور أرسنال يطالب بالتعاقد مع ديمبيلي
عثمان ديمبيلي

سبورت 360 – يطالب جمهور نادي أرسنال الإنجليزي إدارة ناديه بالتعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و تواجد ديمبيلي منذ فترة في مفكرة بحث الجانرز للتعاقد معه في الفترة القادمة لترميم صفوف المدرب الإسباني ميكل أرتيتا.

جمهور أرسنال يحلم بضم ديمبيلي

و لكن أرسنال يرغب في الانتظار لمعرفة الحالة البدنية لديمبيلي الذي يغيب عن البارسا لمدة طويلة بسبب الإصابة، قبل بدء المفاوضات مع النادي الكتالوني.

و اتجهت صحيفة سبورت الإسبانية إلى التأكيد على رغبة جمهور المدفعجية في التعاقد مع ديمبيلي من برشلونة برسائل متعددة من خلال منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية.

و طالب عدد كبير من مشجعي أرسنال المدرب الباسكي أرتيتا بالتعاقد مع اللاعب المتوج بلقب كأس العالم مع فرنسا قبل عامين لترميم صفوف فريقه.

و عانى ديمبيلي من إصابة عضلية في فبراير الماضي و لن يمكنه اللعب في بقية الموسم الجاري لعدم تواجده في سجلات الاتحاد الإسباني بعد حذف اسمه والتعاقد مع مارتن برايثوايت بدلاً منه.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أخبار أرسنال بالتعاقد برشلونة جمهور ديمبيلي مع يطالب

إقرا أيضا

Photo of ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. إنتر ينافس ريال مدريد وبرشلونة على ضم ألابا

ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. إنتر ينافس ريال مدريد وبرشلونة على ضم ألابا

8 مايو، 2020
Photo of إنريكي يحتفل بعيد ميلاده الـ 50 اليوم

إنريكي يحتفل بعيد ميلاده الـ 50 اليوم

8 مايو، 2020
Photo of مواعيد مباريات برشلونة المقبلة !

مواعيد مباريات برشلونة المقبلة !

8 مايو، 2020
Photo of ريال مدريد وبرشلونة في مأزق شديد في صفقة ألابا !

ريال مدريد وبرشلونة في مأزق شديد في صفقة ألابا !

8 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق