أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : حالة ميسي المحزنة في برشلونة كما لم تراها من قبل

1 مايو، 2020
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أخبار برشلونة : حالة ميسي المحزنة في برشلونة كما لم تراها من قبل
ليونيل ميسي

سبورت 360 – مرت حياة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، الكروية، بمحطات سيئة عانها خلالها البولجا الأمرين، من بين تلك المحطات خسارة كأس العالم في البرازيلي 2014.

ميسي كان قاب قوسين أو أدنى من الوقوف على منصة التتويج مع منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم قبل ستة سنوات لكي يرد على كل منتقديه ويعلن نفسه بطلاً للبلاد على شاكلة مارادونا.

فترات صعبة عاشها ميسي في برشلونة بعد رحيل تشافي وإنييستا

لكن الرياح لم تأت بما تشتهي سفن ميسي، الأرجنتين خسرت نهائي كأس العالم في ذلك الحين على يد ألمانيا بعد التمديد لوقت إضافي.

ميسي استاء بشدة لخسارة المونديال ما جعله ينفجر في الموسم الموالي مع برشلونة الإسباني و نجح في وضع يده على كل الألقاب الممكنة مع الفريق الكتالوني.

و خرج ميسي من محنة المونديال ليتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2015 ليجد نفسه بمرور الوقت يعاني من جديد بعدما أصبح يجر عربة البارسا بمفرده بعد رحيل أندريس إنييستا و نيمار دا سيلفا و اعتزال تشافي هيرنانديز و عدم وجود النجم القادر على مساعدته في الفريق.

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