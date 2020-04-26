أخبار برشلونة : حلم برشلونة يتبخر.. بارتوميو فشل في إيجاد طريقة للتعاقد مع نيمار

سبورت 360 – ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن إدارة نادي برشلونة متمثلة في جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البرسا قد فشل في إيجاد أي طريقة للتعاقد من جديد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

وارتبط اسم نيمار بالعودة مجدداً إلى صفوف برشلونة الإسباني، بعد أن طلب من إدارة ناديه السماح له بالرحيل.

ولكن يبدو بأن حلم النجم البرازيلي بالعودة إلى برشلونة أصبح مستحيلاً، وأمامه خيارين إما الاستمرار مع باريس، أو الانتقال لنادٍ آخر.

برشلونة لم يجد أي طريقة للتعاقد مع نيمار

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار كان يعد الهدف الأول بارتوميو في سوق الانتقالات القادمة من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا من جديد قبل انتهاء ولاية رئيس برشلونة في العام المقبل.

ولكن بعد أزمة فيروس كورونا التي أوقفت الحياة الرياضية منذ شهر مارس، فإن بات من المستحيل تعاقد برشلونة مع نيمار لأكثر من سبب.

أول سبب هو قيمة انتقال نيمار إلى برشلونة، فبالرغم من إمكانية طلب اللاعب الرحيل عن باريس وفقاً لما ينصه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإمكانية مغادرة اللاعب ناديه بعد انقضاء فترة 3 مواسم على عقده، إلا أن البرسا لن يقدر حالياً على دفع المبلغ المطلوب وهو 164 مليون يورو، وفقاً لما ذكره وكيل أعمال نيمار السابق المدعو واجنر ريبيرو.

وأضافت الصحيفة أن السبب الآخر هو راتب اللاعب نفسه، حيث يتقاضى حالياً نيمار مرتب سنوي يقدر بـ 70 مليون يورو، وهذا المبلغ لن يقدر برشلونة على دفعه للنجم البرازيلي، وسيكون أمام نيمار أن يقلص راتبه من أجل العودة، وهو شيء من الصعب حدوثه.

وإذا نظرنا للصفقة بشكلٍ عام، فسيكون برشلونة مطالب بتوفير مبلغ 500 مليون يورو من أجل ضم نيمار، وبالتالي سيكون من المستحيل التعاقد معه.

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