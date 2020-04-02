أخبار برشلونة : حملة تجديد واسعة المدى في برشلونة

سبورت 360 – يسعى نادي برشلونة لتجديد عقود 3 لاعبين دفعة واحدة، وذلك ضمن خطته للحفاظ على اللاعبين المهمين داخل صفوفه، وتحصينهم من أطماع الأندية التي تتربص بهم.

ويريد برشلونة تجديد عقود 3 لاعبين وهم ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده في عام 2021، ومارك أندريه تير شتيجن، الذي بإمكانه الرحيل مجاناً في 2022، ونيلسون سيميدو (26 عاماً)، الذي ينتهي عقده أيضاً في عام 2022.

برشلونة يسعى لتجديد عقود 3 لاعبين دفعة واحدة:

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ليونيل ميسي لم يجدد عقده مع برشلونة حتى الآن، وهو الذي يرتبط مع البارسا بعقد ساري المفعول إلى غاية 2021، ولكن ولاءه للبلاوجرانا هو الذي يطمئن الجماهير، فقد قال البولجا مؤخراً: “ما أشعر به إتجاه هذا النادي يتجاوز أي توقيع، وأي ورقة”.

وتابعت الصحيفة المذكورة: “برشلونة استفسر عن اهتمام بايرن ميونخ بالحارس مارك أندريه تير شتيجن، وما وصلوا إليه هو أن النادي الألماني لديه نوير ونوبل، ولا يفكر في التعاقد مع حامي عرين البلاوجرانا”.

وبخصوص نيلسون سيميدو، أشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن هُناك عقبة في تجديد عقده، حيث يطلب وكيل أعماله خورخي مينديز راتباً مُرتفعاً، خصوصاً وأن باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد أعربوا عن اهتمام باللاعب في الموسم الماضي.

ويرغب برشلونة في تجديد ارتباطه باللاعب البرتغالي، حتى يؤمن نفسه من غدر خورخي مينديز، إما لمواصلة الاعتماد على خدماته أو لبيعه في الصيف القادم.

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