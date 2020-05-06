أخبار برشلونة : خبر سار في برشلونة بطله لويس سواريز

سبورت 360 – تلقى نادي برشلونة الإسباني خبراً ساراً اليوم الثلاثاء بشأن مهاجمه الاوروجواياني لويس سواريز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

و ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن سواريز تلقى الضوء الأخضر بشكل رسمي من الجهاز الطبي في برشلونة للعودة للتدريبات الجماعية مع بقية زملائه.

المعد البدني لبرشلونة فران سوتو أكد اليوم أن سواريز الذي خضع لعملية جراحية في الركبة اليمنى في يناير الماضي سينضم للمران الجماعي دون مشاكل.

رسمياً.. سواريز يحصل على الضوء الأخضر للمشاركة في المران الجماعي

و سيصبح سواريز بذلك متاحاً للمدرب الإسباني كيكي سيتيين من اليوم الأول للمران في الفترة المقبلة بعدما وضعت إسبانيا خطة عودة التدريبات تحضيراً لاستئناف مسابقة الدوري الإسباني في الفترة المقبلة.

و كان سواريز قد تعرض للإصابة التي تسببت في حرمان برشلونة من خدماته طوال الفترة الماضية، ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في السعودية.

و تعطلت المسابقات في إسبانيا في الأسابيع الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” ، الأمر الذي استفاد منه سواريز للتعافي بدون تسرع من اصابته.

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