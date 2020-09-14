أخبار برشلونة : داني أولمو يصفع ريال مدريد وبرشلونة بقرار جديد

سبورت 360 – صفع الإسباني داني أولمو ريال مدريد و برشلونة الإسبانيين الساعيان للحصول على توقيعه في الفترة المقبلة، بقرار جديد بشأن مستقبله.

و انضم أولمو لفريق لايبزيج الألماني في الميركاتو الشتوي الماضي مقابل 21 مليون يورو قادماً من نادي دينامو زغرب الكرواتي.

أولمو ينوي البقاء في لايبزيج بالموسم القادم

و ارتبط أولمو في أكثر من مناسبة بالتواجد في مدار البارسا و الريال، ووفقاً لشبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من الميرينجي فإن أولمو يرغب في الابتعاد عن اللعب لأي من قطبي إسبانيا في الفترة القادمة.

و أوضحت ديفنسا أن اللاعب الشاب يريد الاستمرار في اللعب في الدوري الألماني رفقة لايبزيج في الموسم المقبل ليواصل النمو والتطور كلاعب.

و مازال اللاعب يملك اهتماماً من البارسا والريال لضمه، لكن سيكون عليهما الانتظار حتى يتخذ اللاعب قراراً بمغادرة لايبزيج.

و لا ينوي الريال انفاق المال في الصيف الحالي سواء على التعاقد مع أولمو أو غيره، في حين يسعى البارسا لعلاج ثغرات الفريق من خلال التعاقد مع لاعبين جدد و على رأس المطلوبين لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي و ممفيس ديباي من ليون الفرنسي.

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