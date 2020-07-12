أخبار برشلونة : ديشامب يعلق على وضع جريزمان مع برشلونة

سبورت 360 – يرى ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، أن وضع أنطوان جريزمان مع برشلونة، طبيعي جداً، مؤكداً في نفس السياق، على أنه لم يتواصل معه لمعرفة مدى خطورة إصابته الخطيرة.

وتعرض جريزمان للإصابة خلال مباراة برشلونة وبلد الوليد، والتي انتهت بفوز البارسا بهدف نظيف، وبالتالي فإن اللاعب الفرنسي سيغيب عن المبارتين المتبقيتين في الدوري الإسباني هذا الموسم.

مدرب فرنسا يدلي برأيه حول وضعية جريزمان:

وقال ديشامب في تصريحات نقلها موقع (لو 10 سبورت) الفرنسي: “وضعية جريزمان لا تثير قلقي، لأنني لا أشكك أبداً في قدراته، كما أن جميع اللاعبين يمرون بظروف صعبة من حيث الابتعاد عن التألق والتهديف، وهذا أمر طبيعي”.

وحول الإصابة التي تعرض لها ضد بلد الوليد، والتي ستبعده عن الملاعب لـ3 أسابيع، قال: “لم أتواصل معه لمعرفة طبيعة الإصابة ومدة غيابه، لكني واثق على أنه يستطيع العودة إلى مستواه الطبيعي”.

وجلس جريزمان على مقاعد البدلاء في عدة مباريات منذ استئناف الليجا الإسبانية، ولكنه منذ مباراة فياريال، حصل على المركز الأساسي في 3 مناسبات متتالية، وبات يلعب في العمق أكثر.

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