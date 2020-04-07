أخبار برشلونة : رئيس إنتر ميلان السابق يؤكد إمكانية التعاقد مع ميسي

سبورت 360 – أعطى ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان السابق والرئيس الفخري الحالي جرعة تفاؤل للجماهير بإمكانية تحقيق الحلم الذي سعى له النادي طوال العقد الماضي، والذي يتمثل بالتعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وحاول موراتي التوقيع مع ميسي في العديد من المناسبات عندما كان مالكاً ورئيساً لإنتر ميلان، لكن الأمر كان صعباً للغاية في ظل عدم رغبة اللاعب بالرحيل أولاً، ولسعره الضخم ثانياً، والأهم من هذا كله استحالة تخلي برشلونة عنه في ذلك الوقت.

ويرى موراتي أن التعاقد مع ميسي الآن أصبح أمراً ممكناً ولم يعد مستحيلاً كما في السابق، وذلك لكون عقده سينتهي مع برشلونة في صيف 2021، كما يملك بنداً في عقه يسمح له بالرحيل مجاناً في الوقت الذي يريده، بالإضافة إلى كل ذلك، يمر البرسا بأزمة اقتصادية كحال معظم أندية العالم بسبب توقف كرة القدم لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

موراتي: حلم انتقال ميسي لإنتر ميلان قابل للتحقيق

وقال مالك إنتر ميلان السابق في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الإسبانية “ميسي لاعب يهتم جداً بحياته المهنية، لكن كما قلت، دعونا نرى إن كان لهذا (أزمة كورونا) تأثير على مستقبل لاعب بأهمية ليونيل ميسي.

وأضاف “اعتقد أنه ليس حلماً ممنوعاً على الإطلاق، ربما لم يكن الأمر ممكناً قبل هذه الأزمة، ميسي بالمرحلة الأخيرة من عقده، لكن بالتأكيد سيتطلب هذا جهداً كبيراً من النادي لجلبه، لا أعرف إن كانت الظروف الحالية ستؤثر بالسلب أو الإيجاب، لكن اعتقد أننا سنرى أشياء غريبة تحدث هذا العام”.

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