أخبار برشلونة : رئيس الليجا: مُغادرة ميسي ليست نهاية العالم

سبورت 360 – يعتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، أن ليونيل ميسي لن ينتقل إلى الدوري الإيطالي، بسبب تدهور الأحوال المالية هناك، مشيراً إلى أن البولجا لن يحل تلك المشاكل الاقتصادية.

وارتبط ليونيل ميسي بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، عندما صرح مالك إنتر ميلان السابق، بأن التعاقد مع نجم برشلونة لم يُعد مستحيلاً، مؤكداً على أنه تحدث مع الرئيس الحالي لمحاولة جلب البولجا إلى جوسيبي ميادزا.

تيباس: ميسي لن يرحل للدوري الإيطالي

وقال رئيس الليجا في تصريحات صحفية: “المشاكل المالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي عميقة للغاية، وحتى لو تعاقدوا مع ميسي فإن ذلك لن يساعدهم”.

وتابع: “أود أن يبقى ميسي هنا [في الدوري الإسباني]، ولكن إذا غادر، فلن تكون نهاية العالم، قيل إن رحيل كريستيانو رونالدو خسارة كبيرة لليجا، ولكن في الواقع حققنا الكثير من الأموال”.

واختتم بالقول: “إن اللاعبين العظماء يساعدوننا على النجاح، لكنهم ليسوا ضروريين”.

يذكر أن ليونيل ميسي صرح في وقت سابق، بأنه لن يلعب لأي نادٍ آخر في أوروبا، مؤكداً في الوقت نفسه، على أن ما يجمعه ببرشلونة أكبر من مجرد ورقة (عقد).

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