أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : رئيس الليجا: مُغادرة ميسي ليست نهاية العالم

8 أبريل، 2020
0
أخبار برشلونة : رئيس الليجا: مُغادرة ميسي ليست نهاية العالم
ليونيل ميسي

سبورت 360 – يعتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، أن ليونيل ميسي لن ينتقل إلى الدوري الإيطالي، بسبب تدهور الأحوال المالية هناك، مشيراً إلى أن البولجا لن يحل تلك المشاكل الاقتصادية.

وارتبط ليونيل ميسي بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، عندما صرح مالك إنتر ميلان السابق، بأن التعاقد مع نجم برشلونة لم يُعد مستحيلاً، مؤكداً على أنه تحدث مع الرئيس الحالي لمحاولة جلب البولجا إلى جوسيبي ميادزا.

تيباس: ميسي لن يرحل للدوري الإيطالي

وقال رئيس الليجا في تصريحات صحفية: “المشاكل المالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي عميقة للغاية، وحتى لو تعاقدوا مع ميسي فإن ذلك لن يساعدهم”.

وتابع: “أود أن يبقى ميسي هنا [في الدوري الإسباني]، ولكن إذا غادر، فلن تكون نهاية العالم، قيل إن رحيل كريستيانو رونالدو خسارة كبيرة لليجا، ولكن في الواقع حققنا الكثير من الأموال”.

واختتم بالقول: “إن اللاعبين العظماء يساعدوننا على النجاح، لكنهم ليسوا ضروريين”.

يذكر أن ليونيل ميسي صرح في وقت سابق، بأنه لن يلعب لأي نادٍ آخر في أوروبا، مؤكداً في الوقت نفسه، على أن ما يجمعه ببرشلونة أكبر من مجرد ورقة (عقد).

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أخبار العالم الليجا برشلونة رئيس ليست مغادرة ميسي نهاية

إقرا أيضا

Photo of رونالدينيو يخرج من السجن | Goal.com

رونالدينيو يخرج من السجن | Goal.com

8 أبريل، 2020
Photo of طائرة ميسي من الداخل – سوبر كورة

طائرة ميسي من الداخل – سوبر كورة

8 أبريل، 2020
Photo of بارتوميو سيقلب الطاولة على نوابه

بارتوميو سيقلب الطاولة على نوابه

8 أبريل، 2020
Photo of أخبار برشلونة : بيريز غير متفاجئ من اهتمام برشلونة بلاوتارو

أخبار برشلونة : بيريز غير متفاجئ من اهتمام برشلونة بلاوتارو

8 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق