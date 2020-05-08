أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة .. رئيس سانتوس: برشلونة حاول مضايقتي لضم رودريجو

8 مايو، 2020
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أخبار برشلونة .. رئيس سانتوس: برشلونة حاول مضايقتي لضم رودريجو
رودريجو جوس

سبورت 360 – قال رئيس نادي سانتوس البرازيلي، خوسيه كارلوس بيريز، إن برشلونة حاول مضايقته في صفقة اللاعب رودريجو جوس بسبب أزمة نيمار دا سيلفا بين الناديين في 2013.

وانتقل جوس إلى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، بمقابل 45 مليون يورو، بعد منافسة شرسة مع برشلونة.

رئيس سانتوس يكشف تفاصيل مفاوضاته مع برشلونة:

وقال خويسه بيريز في تصريحات أبرزها موقع (ديفنسا سنترال) الإسباني: “في العام الماضي كنت أتفاوض مع برشلونة حول نقل رودريجو، عرضوا علينا 29 مليون بالإضافة إلى 4 مليون”.

وتابع: “لقد عرضوا علينا هذا المبلغ، وهو الذي كنا نطالب به بسبب عدم إقامة مباراة ودية بين الفريقين والتي كان ينص عليها عقد نيمار في 2013، لقد حاولوا مضايقتي لكنهم لم ينجحوا، كان لدي صبر وكسبت 45 مليون يورو من ريال مدريد”.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد وبرشلونة باتا يبحثان عن المواهب الشابة في الدوري البرازيلي من أجل التعاقد معه، على أمل العثور على نيمار جديد بأقل تكلفة مالية ممكنة.

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أخبار برشلونة حاول رئيس رودريجو سانتوس لضم مضايقتي

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