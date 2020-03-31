أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : راكيتيتش يبحث عن منزل في مدينة فريقه القادم

31 مارس، 2020
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أخبار برشلونة : راكيتيتش يبحث عن منزل في مدينة فريقه القادم
إيفان راكيتيتش

سبورت 360 – يبحث النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني عن منزل ليقطن به في مدينة فريقه الجديد في الفترة المقبلة.

صحيفة ماركا الإسبانية أفادت بأن لاعب البارسا يبحث عن منزل في العاصمة الإسبانية مدريد لينتقل للعيش في المدينة في السنوات القادمة.

راكيتيتش يبحث عن منزل في مدريد

و أوضحت الصحيفة المدريدية أن راكيتيتش يتواجد بقوة في مفكرة بحث أتلتيكو مدريد الإسباني للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

و فتح أتلتيكو مدريد خطاً من المفاوضات مع راكيتيتش في الآونة الأخيرة و وضع اللاعب بعض الشروط على طاولة الروخي بلانكوس قبل الموافقة على التوقيع على عقد انتقاله للفريق.

و ترى ماركا أن لاعب إشبيلية السابق أصبح أقرب من أي وقت مضى من الرحيل عن برشلونة بسبب خطوة البحث عن منزل في أتلتيكو مدريد.

و ارتبط راكيتيتش بقوة خلال الأشهر الماضية بالرحيل عن البارسا و هو الأمر الذي قد يحدث بالفعل في الميركاتو الصيفي القادم.

و يتواجد الكرواتي في مفكرة بحث عدد من أندية أوروبا لكنه يرحب بفكرة البقاء في إسبانيا و خوض تحدي ارتداء ألوان الأتليتي.

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