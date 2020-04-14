أخبار برشلونة : راكيتيتش يطالب برشلونة باحترامه: لست كيساً من البطاطس

سبورت 360 – طلب النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش من ناديه برشلونة الحصول على الاحترام الذي يستحقه، مؤكداً أنه سيكون صاحب القرار الأول والأخير بشأن مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى برشلونة لبيع راكيتيتش الذي سينتهي عقده مع النادي في صيف 2021، حيث تحاول إدارة النادي الحصول على بعض الأموال من صفقة رحيله في الصيف القادم، وذلك لتجنب مغادرته بشكل مجاني في الصيف التالي.

وارتبط راكيتيتش بالانتقال إلى العديد من الأندية مثل يوفنتوس، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، لكن تؤكد العديد من المصادر أن اللاعب يرغب في العودة لناديه السابق إشبيلية كونه يريد البقاء في إسبانيا مع عائلته.

راكيتيتش: أنا من سيقرر إن كنت سأرحل عن برشلونة أم لا

وقال النجم الكرواتي في مقابلة أجراها مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية “لست كيساً من البطاطاً، سوف أقرر مستقبلي، أريد أن أكون حيث أريد، إن كان هنا سأكون سعيداً، وإن لم أكن هنا فأنا من سيقرر أين أذهب”.

يذكر أن برشلونة ينوي بيع راكيتيتش مقابل 20 مليون يورو هذا الصيف، وتكمن المشكلة في أن إشبيلية غير قادر على توفير هذا المبلغ نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها النادي، وسينتظر حتى صيف 2021 للتعاقد معه مجاناً، مما سيجعل إدارة البرسا تحاول إقناع اللاعب بالانتقال إلى نادٍ آخر، وهو الأمر الذي قد يشعره بقلة الاحترام.

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