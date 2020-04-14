أخبار برشلونة : راكيتيتش يكشف عن صديقه المقرب بين نجوم برشلونة

سبورت 360- كشف إيفان راكيتيتش، نجم نادي برشلونة الإسباني، عن أقرب زميل له بين لاعبي الفريق، وذكر أنه الحارس الألماني تير شتيجن، مشيراً إلى أن ميسي أقربهم من حيث مقر السكن.

وخاض النجم الدولي الكرواتي تحدي التسعين ثانية، الذي أجاب فيه على عدة أسئلة عبر مقطع مصور نشره الحساب الرسمي لنادي برشلونة.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية إجابات راكيتيتش، وكان أبرزها وصفه للبقاء في المنزل بالأمر الممل، وأشار إلى أن أكثر ما يفتقده هو أصدقائه، ولفت إلى أن زميله الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن هو أكثر زملائه الذين يتحدث معهم.

راكيتيتش : ميسي يعيش بالقرب مني

وعن أفضل شيء في البقاء في المنزل خلال أزمة تفشي فيروس كورونا أجاب راكيتيتش ذاكراً العائلة، وأشار إلى أن ليونيل ميسي هو أقرب زملائه له من حيث مكان السكن، وأكد أن المكان الأفضل له في المنزل هو صالة الألعاب “الجيم”.

وأجاب راكيتيتش عن زملائه ومن هو يعيش فترة الإغلاق كما ينبغي، مؤكداً على أن تيرشتيجن هو الأفضل، وأرتونو فيدال هو الأسوأ.

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