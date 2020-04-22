أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : رحلة كيكي سيتيين مع برشلونة في 100 يوم

23 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : رحلة كيكي سيتيين مع برشلونة في 100 يوم
كيكي سيتيين

سبورت 360 – أكمل المدرب الإسباني كيكي سيتيين 100 يوم على توليه منصب المدير الفني لفريق برشلونة في منتصف يناير الماضي، إثر إقالة إرنسو فالفيردي الذي قاد البارسا لموسمين ونصف.

وشهدت الفترة التي أمضاها المدرب الإسباني في النادي الكتالوني أحداثاً غير مألوفة، حيث قضى 60 يوماً مع الفريق و40 منها في المنزل، بسبب توقف النشاط الرياضي إثر تفشي فيروس كورونا.

أبرز المحطات في مسيرة برشلونة مع سيتيين:

ونشر الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، حصيلة الفريق الأول مع كيكي سيتيين، حيث أكد المصدر بأن صاحب الـ61 عاماً قاد البلاوجرانا في 12 مباراة، حقق خلالها 8 انتصارات و3 هزائم وتعادلاً وحيداً.

وأشار الموقع، إلى أن برشلونة كان يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الليجا بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، عند قدوم كيكي سيتيين، ولكن الآن بعد مرور 100 يوم، بات البلاوجرانا متصدراً بفارق نقطتين.

كما أوضح، أن نسبة الاستحواذ ارتفعت تحت قيادة كيكي سيتيين، حيث وصلت إلى 69.5%، وهو ثاني أعلى معدل في أوروبا، خلف مانشستر سيتي، صاحب الـ70.9%.

وعانى كيكي سيتيين من نقصٍ حاد في تركيبته البشرية، حيث ناقش مباريات الليجا والأبطال بقائمة محدودة، في ظل إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي وسيرجي روبيرتو وأرتور ميلو وجوردي ألبا وغيرهم.

وعلاوة على هذا، فقد عانى سيتيين من مشاكل عديدة في غرفة الملابس، بعد تصريحات أبيدال، التي أدان فيها بعض لاعبي البارسا، مشدداً على تقصيرهم وعدم بذل قصارى جهدهم خلال حقبة فالفيردي.

كما واجهت إدارة برشلونة في فترة سيتيين، أزمة خانقة تتمثل في خروج تسريبات للعلن تؤكد أن مجلس جوسيب ماريا بارتوميو يدفع أموالاً طائلة لإحدى الجهات المعروفة بترويض الرأي العام، وذلك من أجل تشويه سمعة رموز البارسا واللاعبين كذلك.

وفي الشهر الأول لسيتيين، قام النادي الكتالوني بالتقدم بطلب لإبرام صفقة شتوية رغم انتهاء فترة الميركاتو، وقد نجح البارسا أخيراً في الحصول على موافقة الليجا للتعاقد مع مارتن برايثوايت.

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أخبار برشلونة رحلة سيتيين في كيكي مع يوم

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