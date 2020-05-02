أخبار برشلونة : رحيل آرتور عن برشلونة سيفسد عودة نيمار

سبورت 360 – حذر البرازيلي ريفالدو نجم برشلونة السابق من بيع مواطنه آرتور ميلو في الميركاتو الصيفي المقبل، مشيراً إلى أن هذا قد يؤثر على صفقة استعادة نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

ويثار جدل كبير حول مستقبل آرتور في الآونة الأخيرة، حيث ادعت بعض المصادر أن برشلونة يفكر في بيعه إن وصل عرض مناسب هذا الصيف، وذلك بسبب معاناة النادي اقتصادياً في ظل جائحة فيروس كورونا، ولفشل اللاعب في الحفاظ على مستواه، كما أن الإدارة منزعجة من سلوكه.

وأوضح ريفالدو أن رحيل آرتور من شأنه أن يقلص فرص برشلونة بالتعاقد مع نيمار، وذلك بحكم الصداقة القوية التي تجمعهما في منتخب البرازيل، وبالتالي قد يفقد مهاجم باريس سان جيرمان شغفه بالعودة إلى ملعب الكامب نو.

ريفالدو يحذر برشلونة من بيع آرتور

وقال الأيقونة البرازيلية في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبريس “هناك الكثير من الشائعات حول صفقات برشلونة هذا الصيف، وذكرت بعض الصحف أن آرتور قد يغادر”.

وتابع “اعتقد أن هذه مجرد شائعات، وسيبقى آرتور في برشلونة لفترة طويلة، ما زال لم يكمل موسمين كاملين بعد، لقد وصل كخليفة محتملة لتشافي بسبب أسلوب لعبه المشابه، ولذلك ليس من المنطقي بيعه وهو في سن 23 عاماً، ولديه مسيرة طويلة أمامه”.

وأضاف “بالإضافة إلى ذلك، يملك آرتور علاقة صداقة قوية مع نيمار، وقد يضر بيعه في صفقة استعادة نيمار”.

وأنهى ريفالدو حديثه “بالطبع لن يؤدي بيع آرتور إلى إلغاء صفقة نيمار لأن هناك أصدقاء آخرين له في برشلونة، لكن اعتقد أنه من المهم الحفاظ على قاعدة صلبة من اللاعبين، ووجود آرتور سيساعد برشلونة في إقناع نيمار بالعودة”.

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