أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : روسو يرد على بيان برشلونة بنبرة يملؤها التهديد

12 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : روسو يرد على بيان برشلونة بنبرة يملؤها التهديد
جوسيب ماريا بارتوميو

سبورت 30 – سخن إميلي روسو، النائب السابق لرئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، حباله الصوتية جيداً، من أجل الرد على البيان الرسمي الذي أصدره النادي الكتالوني صباح اليوم الجمعة.

واشتعلت الأجواء داخل برشلونة، في الساعات القليلة الماضية، بعدما تقدم 6 أعضاء داخل مجلس الإدارة باستقالاتهم، بسبب خلافاتهم مع الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

ونفى برشلونة في بيانه، ما جاء في تصريحات روسو والتي أشار فيها هذا الأخير، إلى أن هناك حالة اختلاس لخزينة النادي الكتالوني، من أحد أعضاء مجلس الإدارة.

ويدرس مجلس إدارة برشلونة، مقاضاة إميلي روسو، وذلك بعدما وجه النائب السابق لبارتوميو اتهامات خطيرة لأعضاء النادي الكتالوني.

روسو يرفع وتيرة التهديد تجاه إدارة برشلونة:

وقال روسو في تصريحات جديدة نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: “إذا قرر بارتوميو رفع قضية على حديثي اليوم، فسوف يرى قضية مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يصل لي”.

وتابع في نفس السياق: “بيان برشلونة مجرد تهديد، إذا أرادوا أن يرفعوا قضية فبالتوفيق لهم.. لدي جميع الأدلة ولن يستطيعوا رفع أي قضية؛ إنه مُجرد تهديد”.

واختتم بالقول: “إذا قدم شخص ما شكوى، فلن يزعجني ذلك، لأنه سيكون وسيلة لمراجعة هذه القضية (فضيحة مواقع التواصل الاجتماعي)، أعني أن هناك أدلة كما أن ما أقوله له أساس قوي”.

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