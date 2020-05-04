أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : روسيل يهاجم نجوم برشلونة: تخلو عني من أجل فقاعاتهم

4 مايو، 2020
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أخبار برشلونة : روسيل يهاجم نجوم برشلونة: تخلو عني من أجل فقاعاتهم
ساندرو روسيل

سبورت 360 – أكد ساندرو روسيل رئيس برشلونة السابق على أن اللاعبين تبرأوا منه بعد استقالته من النادي ودخوله السجن، مشيراً إلى أنه لم يلقى أي دعم منهم في ذلك الوقت سواء له أو لعائلته.

وقرر ساندرو روسيل التنحي عن منصبه كرئيس لبرشلونة عام 2015 بعد تورطه بقضايا فساد وغسيل أموال، وحُكم عليه بالسجن الذي قضى فيه ما يقارب العامين، قبل أن يتم اطلاق سراحه في بداية عام 2019.

وأوضح ساندرو روسيل أن جميع لاعبي برشلونة تخلّو عنه ولم يعيروا أي اهتمام لما حدث، وذلك لكونهم يريدون الحفاظ على صورتهم وعدم تورطهم في المسألة من قريب أو بعيد، وهي طبيعة باللاعبين المحترفين على حد وصفه.

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وقال رئيس البرسا السابق في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية “جاء بارتوميو لزيارتي، وأراد رونالدينيو أن يأتي، لكنني أخبرته أن لا يفعل ذلك”.

وتابع “وبقدر ما أتذكر، لم يتصل أي لاعب من الفريق بعائلتي، هذا جزء من شخصية الرياضي المحترف، فهم يعيشون في عالمهم وفقاعاتهم، وعندما تمر المشكلة فوق كرة القدم فهم لا يكترثون”.

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