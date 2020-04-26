أخبار برشلونة : روما يرتمي في أحضان برشلونة لتعويض كولاورف

سبورت 360 – يرتمي فريق روما الإيطالي في أحضان نظيره الإسباني برشلونة من أجل تعويض أليكساندر كولاروف في السنوات المقبلة وفقاً لما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الأحد.

و ذكرت الصحيفة أن روما مازال يستهدف ترميم صفوفه من البارسا بعدما تعاقد مع كارليس بيريز في الشتاء الماضي، وضع عينه على ضم جونيور فيربو ظهير أيسر البلوجرانا.

و يستهدف فريق العاصمة الإيطالية التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً والذي ضمه البارسا في الصيف الماضي ليكون بديلاً للإسباني جوردي ألبا.

روما يرغب في ضم جونيور فيربو من برشلونة

و لكن اللاعب لم يظهر بالشكل المطلوب في البارسا لذلك يفكر في تغيير مصيره وربما يتجه للعب في كتيبة ذئاب العاصمة الإيطالية الذين يحضرون لفريق قوي وشاب للمستقبل.

و دفع برشلونة مبلغاً وصل إلى 18 مليون يورو للتعاقد معه من ريال بيتيس ليشارك في 17 مباراة هذا الموسم مع البلوجرانا وسجل هدفاً يتيماً و صنع مثله.

و عانى فيربو من أجل الاندماج في صفوف البارسا ما جعل الدقائق التي يحصل عليها مع الفريق تقل بشكل تدريجي.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

