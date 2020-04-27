أخبار برشلونة.. رونالدينيو يتحدث عن أيامه في السجن لأول مرة

سبورت 360 – تحدث الأسطورة الأسطورة البرازيلية رونالدينيو نجم نادي برشلونة السابق، لأول مرة عن أيامه التي قضاها في السجن بسبب قضية الوثائق المزورة بعد إخلاء سبيله ووضعه تحت الإقامة الجبرية حتى الانتهاء من محاكمته.

رونالدينيو: الذهاب إلى السجن كان أمرًا صعبًا

وتم إلقاء القبض على رونالدينيو مع شقيقه أثناء تواجدهما في أحد فنادق باراجواي، بسبب دخولهما البلاد بجوازات سفر مزيفة وبطاقات هوية مزورة.

وتحدث اللاعب السابق خلال مقابلة في فندق “بالماروجا” الذي يقضي النجم البرازيلي إقامته الجبرية هناك بعد دفع كفالة للخروج من السجن قائلا: “كان لدي الإيمان الكامل، دائما كنت أصلي حتى تنصلح المور وأن الله سوف ينهي تلك الأزمة”.

وأضاف: “عندما اكتشفت أنني ذاهب إلى السجن كان أمرًا صعبًا علي، لم أتخيل أنني سأكون في موقف مثل هذا.

وأكد الساحر البرازيلي: “طوال حياتي دائما كنت أحاول الوصول لأعلى مستوى من الاحترافية وأن أجلب السعادة للجميع من خلال كرة القدم التي أقدمها”.

وصرح نجم البلوجرانا السابق عن لعب كرة القدم في السجن: “لعب كرة القدم والتقاط الصور مع المعجبين والتوقيع لهم كان جزءً من حياتي، لم يكن هناك أي سبب لعدم فعل ذلك في السجن خاصة مع الأشخاص الذين مروا بظروف صعبة في حياتهم”.

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