أخبار برشلونة .. ريفالدو: ميسي هو سبب فشل كوتينيو في برشلونة

سبورت 360 – يعتقد البرازيلي ريفالدو، بأن ليونيل ميسي هو السبب الرئيسي لفشل فيليب كوتينيو مع نادي برشلونة، مشيراً في سياق آخر، إلى أن تصريحات تيبو كورتوا حول بطل الليجا تبدو عادية.

ويلعب كوتينيو في الوقت الحالو، بصفوف بايرن ميونخ، على سبيل الإعارة، لكن من المتوقع أن يعود بنهاية الموسم إلى برشلونة، لأن العملاق البافاري لا ينوي شراءه بشكل نهائي.

ريفالدو يحلل وضعية كوتينيو:

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها شبكة (إيفنينج ستاندرد) البريطانية: “اعتقدت دائماً أن فيليب كوتينيو لديه القدرة على النجاح في برشلونة، لكن الأمور كانت تستغرق الكثير من الوقت، لذلك رحل اللاعب إلى بايرن ميونخ”.

وأضاف: “أشعر بخيبة أمل صغيرة بسبب فشله في تقديم مستويات طيبة مع الفريق الأول، ولكن ربما لم يعد واثقاً من ذلك وغير سعيد، لذلك اختار الانتقال إلى نادٍ كبير آخر حتي يحاول استرجاع أفضل مستوياته عندما كان في ليفربول”.

وتابع: “ليس من السهل أبداً العثور على مساحتك في فريق يتحمل فيه ليونيل ميسي كل الفضل والمسؤولية باستمرار، وهناك عدد قليل من اللاعبين في العالم قادرون على الوصول إلى مثل هذا الموقف وفرض أنفسهم، وربما لم يكن كوتينيو لديه ما يكفي من الصبر لتثبيت أقدامه في البارسا”.

وبخصوص تصريحات تيبو كورتوا، قال ريفالدو: “بالنسبة لي هي تصريحات عادية، هو لم يقل شيئاً خاطئاً، وكلامه يأتي من لاعب كرة قدم ينافس على لقب الدوري الإسباني”.

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