أخبار برشلونة : زانيتي بإمكانه جذب ميسي إلى إنتر ميلان

سبورت 360 – أثارت العديد من التقارير الصحفية التكهنات حول الرحيل المحتمل للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن فريقه برشلونة.

ويرى جوزيه مورايس، المدرب المساعد السابق لجوزيه مورينيو في إنتر ميلان، أن ليونيل ميسي قد يرحل عن فريقه برشلونة وينتقل إلى الإنتر.

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، ولم يتوصل إلى أي اتفاق حول تجديد عقده حتى الآن، ويملك بنداً يسمح له بالرحيل مجاناً إذا أراد في نهاية الموسم.

مساعد مورينيو السابق: أرى ميسي في إنتر ميلان.

وكان البرتغالي جوزيه مورايس، المساعد السابق لمورينيو في العديد من الأندية بما في ذلك إنتر ميلان، أحد الأشخاص الذين تحدثوا عن شائعات رحيل ميسي. ويرى أن مواطنه خافيير زانيتي قد يجذبه نحو الإنتر.

وقال مورايس في مقابلة عبر الانترنت نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية، عن انتقال ميسي إلى الإنتر: “أعتقد أنه من الممكن أن تتم الصفقة، لأن إنتر لديهم زانيتي الذي يجذب اللاعبين الأرجنتينيين”.

وأضاف: ” أعتقد أن زانيتي قادر على جذب لاعب مثل ميسي إذا فكر في تحدٍ مختلف. أعتقد أنه بالنسبة للاعب أرجنتيني فإن الذهب إلى إنتر يشبه الشعور بالعودة إلى المنزل”.

وتابع: “إنتر يرحب بشكل خاص باللاعبين الأرجنتينيين، جميع اللاعبين الذين يذهبون إلى إنتر من الأرجنتين يلعبون بشكل جيد ويحققون النجاح للنادي. أعتقد أن ميسي قد يكون أحد هؤلاء اللاعبين”.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

