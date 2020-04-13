أخبار برشلونة : زانيتي يُفضل ميسي على مارادونا

سبورت 360 – أجاب النجم الأرجنتيني خافيير زانيتي، أسطورة إنتر ميلانوالإيطالي، عن سؤال يتعلق باللاعب الذي سيختاره لفريقه، بين ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا.

ومن المعروف أن أغلب الأرجنتيين يُفضلون دييجو مارادونا على ليونيل ميسي، على اعتبار أن أسطورة بابولي جلب لهم كأس العالم في 1986 على حساب ألمانيا.

فيما أخفق ليونيل ميسي في الظفر بلقب دولي مع منتخب بلاده، حيث خسر 3 نهائيات في كوبا أمريكا، كما وصل إلى نهائي كأس العالم، لكنه سقط أمام منتخب ألمانيا في الأشواط الإضافية.

ميسي أم مارادونا.. من سيختار زانيتي لفريقه؟

وقال زانيتي رداً على سؤال حول اختيار ميسي أو مارادونا للعب بجانبه في فريقه: “سأختار ميسي لأنني قضيت معه العديد من اللحظات، ما يفعله شيء هائل وهو قادر على إحداث الفارق في أي وقت”.

وتابع: “في 2010 ضد برشلونة لعبنا ضد أفضل فريق في العالم، فزنا 3/1 في السان سيرو باستحقاق كبير، في الكامب نو عانينا لأننا لعبنا بـ10 لاعبين ومورينيو طلب مني مُراقبة ميسي! الأمر لم يكن مثالياً.. لكنه كان إنجازاً عظيماً”.

يذكر أن التقارير الصحفية، تحدثت عن إمكانية انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميلان، حيث سيُحاول هذا الأخير التعاقد معه، مع العلم أن البولجا نفى هذه الأنباء عبر حسابه بالانستجرام.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

