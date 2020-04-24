أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة .. سارابيا: يجب أن يقتنع لاعبو برشلونة بأسلوبنا

24 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة .. سارابيا: يجب أن يقتنع لاعبو برشلونة بأسلوبنا
برشلونة

سبورت 360 – قال إدير سارابيا، مساعد مدرب برشلونة كيكي سيتيين، إن توقف المسابقات الكروية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” مُفيد للفريق الكتالوني من الجانب الفني.

وأمضى كيكي سيتيين وطاقمه، 101 يوماً داخل الكامب نو، حيث قام النادي الكتالوني بتعيينهم في 14 يناير المنصرم، عقب إقالة إرنستو فالفيردي بسبب تراجع النتائج وتذبذب المستوى.

مساعد مدرب برشلونة يُحدد فوائد التوقف:

وقال سارابيا خلال إحدى المحادثات الافتراضية التي نظمها مركز برشلونة للابتكار اليوم الخميس: “يجب أن يقتنع اللاعبون بأسلوبنا، كما ينبغي عليهم تخفيف الضغط عن أنفسهم، كُرة القدم لعبة نجاحات وأخطاء ويجب أن تضع احتمال الفشل”.

وتابع: “نستغل العزل الصحي لمراجعة الجوانب التكتيكية، لأننا لم نقم بتحضير مسبق مع الفريق مثل تحضيرات ما قبل بداية الموسم، الآن نقوم بإنشاء مقاطع فيديو لتوضيح بعض المفاهيم للاعبين، وأيضاً حراس المرمى الذين يجب علينا تبسيط الأمور عليهم”.

وأضاف في نفس السياق: “طريقة لعبنا تُعطينا ميزات أكثر مما تأخد منا، فقط ضد أتلتيك بلباو كلفتنا هدفاً.. على أي حال لا يزال علينا تحسين الكثير”.

يذكر أن كيكي سيتيين خاض 12 مباراة مع برشلونة في ظرف 60 يوماً، وحقق خلالها 8 انتصارات و3 هزائم وتعادل وحيد.

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