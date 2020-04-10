أخبار برشلونة : سواريز يرحب بانضمام نيمار ولاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

سبورت 360 – رحّب الأوروجواني لويس سواريز نجم فريق برشلونة الإسباني بتعاقد البرسا مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مشيراً إلى أن البلاوجرانا يفتح الباب دائماً أمام اللاعبين المميزين أمثال نيمار ومارتينيز.

وأشارت التقارير الصحفية في إسبانيا بالآونة الأخيرة إلى رغبة نادي برشلونة في استعادة خدمات البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات القادمة.

وأيضاً يضع نادي برشلونة النجم الشاب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي ضمن أهدافه الرئيسي في الميركاتو.

سواريز يفتح الباب أمام انتقال نيمار ومارتينيز إلى برشلونة

وتحدث لويس سواريز حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قائلاً “مارتينيز ونيمار إلى برشلونة؟ من الصعب الحديث عن موقف اللاعبين الآن، بالنظر إلى ما يحدث حولنا، فالأمر معقد”.

وأضاف “ولكن بإمكاني التأكيد على أنهما لاعبين كبار، نيمار مثلاً الجميع يعرفه، ويعرف التقدير الذي نكنه له في غرفة خلع الملابس، ومرحب بعودته بكل تأكيد، فهو ما زال لديه الكثير ليقدمه في عالم كرة القدم”.

وتابع “لاوتارو مارتينيز يتطور وينمو في إيطاليا، إنه لاعب رقم تسعة يمتلك تحركات مذهلة ومميزة، وتعكس كم هو مهاجم رائع”.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

