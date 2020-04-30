أخبار برشلونة.. سواريز يظهر لأول مرة منذ شهر ونصف في الحجر الصحي.. صورة

سبورت 360- ظهر لويس سواريز مهاجم برشلونة لأول مرة منذ قضاء شهرًا ونصف في العزل الصحي بسبب أزمة كورونا الحالية التي أدت إلى إيقاف المسابقات في جميع أنحاء العالم.

سواريز يظهر في الشارع منذ 6 أسابيع

والتقطت عدسات المصورين نجم البرسا خارج منزله مع أسرته يسير على قدميه بشكل طبيعي بعد تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ليجري على إثرها عملية جراحية في الركبة أوائل شهر يناير الماضي.

وقالت المؤشرات في البداية أن لويس سواريز سوف يغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن أربعة أشهر بسبب مشاكل في الركبة، الأمر الذي كان يضعه في خطر الغياب عن ما تبقى من الموسم وحوالي 28 مباراة.

وغاب سواريز عن 12 مباراة فقط لبرشلونة منذ إصابته وحتى الآن، ومن المتوقع أن يتوقف الرقم عند ذلك بعدما أصبح جاهزاً للعودة بعد انتهاء أزمة كورونا.

وينتظر الجميع قرار استئناف مباريات الدوري الإسباني مجددا من أجل الاستمرار في الطريق نحو التتويج باللقب حيث كان البرسا متفوقا على غريمه ريال مدريد بفارق نقطتين قبل إيقاف المسابقة بسبب كورونا.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

