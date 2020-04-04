أخبار برشلونة : سواريز يُفند الرواية الخاطئة عن نجوم برشلونة

سبورت 360 – رفض لويس سواريز، مهاجم برشلونة، التشكيك في ولاء زملائه للفريق الكتالوني، حيث أكد أن جميع اللاعبين وافقوا على تخفيض أجورهم، على عكس ما يشاع في وسائل الإعلام.

ولا تزال إسبانيا تشهد قيوداً صارمة ضمن الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد ألغيت مباريات كرة القدم في البلاد حتى إشعار آخر، وقد أعلن نادي برشلونة قبل أيام أنه سيُقلص رواتب اللاعبين.

لكن تردد على نطاق واسع أن لاعبي البارسا عارضوا تلك الخطة المتعلقة بتقليص الرواتب، قبل أن يخرج ليونيل ميسي ببيان رسمي أعلن فيه عن موافقة عناصر فريق كرة القدم على قرار الإدارة.

سواريز يدافع عن زملائه في برشلونة:

وقال لويس سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: “ما قيل عنا مؤلم، لأننا كنا أول من أراد التوصل لاتفاق مع الإدارة على تخفيض الرواتب، كنا على علم بما يحدث في جميع أنحاء العالم”.

وتابع: “كنا ننتظر إيجاد أفضل حلٍ للنادي ولمصلحتنا، وذلك من أجل مساعدة الآخرين الذين كانوا يمرون بوقت عصيب (..)، نعم، لقد تم الاتفاق على تخفيض الأجور بشكل متبادل بين اللاعبين والإدارة”.

وأضاف: “كان قادة الفريق على اتصال مع الرئيس بارتوميو والمدير التنفيذي أوسكار جراو، وتوصلوا لتفاهم، ولم يرفض أي من اللاعبين الاقتراح، لأننا دائماً نريد التعاون، ومساعدة النادي”.

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