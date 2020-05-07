أخبار برشلونة : سيتيين مدرب برشلونة يعود للتغزل بنجم نابولي

سبورت 360 – أشاد كيكي سيتيين مدرب برشلونة مجدداً بتلميذه ولاعبه السابق فابيان رويز، واعتبره لاعباً استثنائياً.. ولكنه أكد أنه لا يقل ذلك لمحاولة جلبه إلى ملعب الكامب نو.

ارتبط لاعب الوسط الإسباني الذي يدافع حالياً عن ألوان نابولي بالانتقال إلى برشلونة، وقد سبق والتقى ضد سيتيين خلال مباراة برشلونة ونابولي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في سان باولو والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وكشف المدرب الإسباني الخبير أن فابيان أعطاه قميصه الذي ارتداه خلال تلك المواجهة، كما قام بتحيته هو وطاقمه السابق الذي عمل معهم في ريال بيتيس.

سيتيين: فابيان رويز لاعب وشخص استثنائي

قال سيتيين في حواره مع قناة برشلونة الرسمية : “لقد أعطى قمصان نابولي الخاصة بالإحماء لجميع الطاقم الخاص بي..وهي لفتة مهمة تعكس قيمته وتواضع هذا الفتى والذي ساهم معي في نجاحات ريال بيتيس”.

استطرد : “لقد أخذت عاماً واحداً لفهم الإمكانيات الاستثنائية التي يملكها فابيان، إذا تحدثت عنه سيعتقد الجميع أننا نحاول إحضاره إلى برشلونة..لكن في الحقيقة نحن نتمنى له كل التوفيق”.

ختم حديثه عن لاعبه السابق المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد أيضاً قائلاً : “لقد تطور بشكلٍ كبير..كان يحتاج فقط للفرصة وقد أعطيناه الفرصة في بيتيس واسغلها على أكمل وجه، هو ليس لاعباً كبيراً بل شخص رائع، دربته لمدة عام وعرفت أنني أتعامل مع لاعب استثنائي ولديه إمكانيات هائلة يسهل عليه الكشف عنها بمرور الوقت”.

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