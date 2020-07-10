أخبار برشلونة : سيتيين يتلقى خبراً ساراً قبل لقاء برشلونة وبلد الوليد

سبورت 360 – تلقى المدرب الإسباني كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة خبراً ساراً قبل مواجهة بلد الوليد في الجولة القادمة من الدوري الإسباني.

و ذكرت صحيفة آس الإسبانية ظهر اليوم الخميس أن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالبارسا، فرينكي دي يونج و جونيور فيربو شاركا في جزء من المران الجماعي اليوم في الكامب نو.

دي يونج و فيربو يشاركان في جزء من مران برشلونة الجماعي

و أوضحت الصحيفة أن الثنائي قد يلحق بذلك بمواجهة بلد الوليد يوم السبت المقبل خارج القواعد في الجولة السادسة و الثلاثين من منافسات الليجا.

و اكتفى الثلاثي ليونيل ميسي ، لويس سواريز و أنطوان جريزمان بقضاء التدريبات في صالة الألعاب الرياضية ولم ينزلوا للملعب اليوم.

و يقترب دي يونج من العودة للمشاركة مع البارسا في المباريات بعد فترة غياب امتدت إلى نحو أسبوعين بداعي الإصابة في القدم اليمنى، في حين تخلص فيربو من الانزعاجات التي كان يشعر بها وأصبح على مقربة من التواجد في قائمة البارسا للقاء بلد الوليد.

و لم يكمل الثنائي الحصة التدريبية الجماعية اليوم لكن الأحاسيس بشأنهما تبدو جيدة حسبما ذكرت آس، ويبقى المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي هو اللاعب الوحيد المؤكد غيابه عن كتيبة سيتيين في المباراة القادمة حتى الآن.

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