أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : سيتيين يعترف: تأثرت بفلسفة كرويف مع برشلونة بشدة

27 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : سيتيين يعترف: تأثرت بفلسفة كرويف مع برشلونة بشدة
كيكي سيتيين

سبورت 360 – اعترف المدرب الإسباني كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني بتأثره فلسفة الهولندي يوهان كرويف في البارسا.

وأفاد سيتيين بأنه تلقى الالهام من الهولندي الذي قاد البارسا وغير مفاهيم عالم التدريب في السنوات الماضية داخل الكامب نو.

سيتيين: كرويف ساهم في تغييرأفكاري

و صرح سيتيين حسبما نشرت صحيفة ماركا الإسبانية ” لم أكن أقلقاً بشأن الخطط والتكتيك، كنا نلعب فقط، وبدأت أفكر في الأمر فقط عندما رأيت برشلونة مع كرويف”.

و أضاف مفيداً ” بدأت أحلل ما يحدث و أبحث عن أسباب ، و فجأة تدرك أنك تحب هذا الأسلوب وتبدأ في اصلاح الأفكار في رأسك ، يوهان كرويف كان ملهمي الأول”.

وعن فترة التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا قال ” الأمور على ما يرام معنا، نحن بخير و لكن كل ما يقلقني هو بعض الأشخاص الذين لا يملكون ما نملكه من ظروف و إمكانيات”.

و استطرد مؤكداً ” لدينا الانترنت و نملك الحدائق التي تمكننا من لعب الرياضة براحة”.

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أخبار برشلونة بشدة بفلسفة تأثرت سيتيين كرويف مع يعترف

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