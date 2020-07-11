أخبار برشلونة : سيتيين يُوضح سبب غياب أرتور عن مواجهة بلد الوليد

سبورت 360 – أماط كيكي سيتيين، مدرب برشلونة، اللثام عن السبب وراء استبعاد الثنائي، أرتور ميلو ميلو وفرينكي دي يونج، من قائمة فريقه التي ستواجه بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني.

وكان سيتيين قد أعلن قائمة برشلونة، وشهدت غياب أرتور ميلو ودي يونج، ولم يتم الكشف عن سبب استبعاد البرازيلي، بينما لم يتم استدعاء الهولندي رغم تعافيه من الإصابة.

سبب غياب دي يونج وأرتور عن مواجهة بلد الوليد:

وقال سيتيين في تصريحات صحفية: “دي يونج تحوم الشكوك حول جاهزيته وتحدثنا معه، وقد أخبرنا بأنه ليس مستعداً للعب أساسياً، لذلك رأينا أنه من الأفضل أن يبقى ويتدرب، لأننا لا نريد المخاطرة به”.

وحول أرتور ميلو، قال: “إنه يُعاني من التهاب اللوزتين، ولكن عندما يجتاز عملية التهاب اللوزتين سيكون في قائمة المباريات وسيحصل على المزيد من دقائق اللعب”.

وبخصوص صامويل أومتيتي، قال صاحب الـ61 عاماً: “إنه يتعالج ويقوم بتدريبات خاصة، فلا هو ولا الأطباء يعرفون متى سيعود”.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 76 نقطة، فيما يتواجد ريال مدريد بالمرتبة الأولى برصيد 77 نقطة، مع مباراة ناقصة سيلعبها مساء اليوم ضد ديبورتيفو ألافيس.

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