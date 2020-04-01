أخبار برشلونة : سيدات برشلونة يسرن على نهج فريق الرجال بضربة جديدة للإدارة

سبورت 360 – أصدر فريق كرة القدم للسيدات ببرشلونة، بياناً جديداً، وسارن على نهج فريق كرة القدم بشأن أزمة الرواتب.

واندلعت أزمة كبيرة داخل برشلونة خلال الأيام المقبلة، وسط تسريبات من الإدارة إلى وسائل الإعلام برفض اللاعبين تخفيض أجورهم بنسبة 70%، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع لتفشي فيروس كورونا.

وتطور الأمر بعد خروج أسطورة النادي وقائد الفريق ليونيل ميسي ليرد على هذه الاتهامات، وأكد بصفته قائد الفريق تنازل اللاعبين عن 70% من راتبهم، وتحملهم مسؤولية حصول الموظفين والعمال على راتبهم بالكامل طوال الأزمة.

بيان رسمي من فريق برشلونة للسيدات وتخفيض الراتب بسبب أزمة كورونا

ورحب فريق كرة القدم للسيدات ببرشلونة بقرار النادي في بيان رسمي، وأكدوا أنهن لم يرفضن أبداً عرض أي مساعدة للنادي عن طريق تخفيض أجورهم.

وأشار البيان: “نود أن نوضح أننا لم نرفض المساعدة في أي وقت، نريد أن نعلن علناً تضامنا مع النادي في هذه اللحظة الاستثنائية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا”.

وأضاف: “طريقتنا في المساعدة من خلال المساهمة بدورنا الصغير في شكل تخفيض راتب اللاعبين، بنسبة 70%”.

وأختتم: “نريد أن نرسل دعمنا إلى الأشخاص الذين يعانون من عواقب انتشار هذا الفيروس في الوقت الحالي، وتعازينا لأسر المتوفين”.

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