أخبار برشلونة : شبح جديد يُخيف ديمبيلي في برشلونة

سبورت 360 – تميل شمس عثمان ديمبيلي في الكامب نو، للغروب، حيث ينوي نادي برشلونة التخلص منه خلال الانتقالات الصيفية القادمة، رغم أن مسؤولي البارسا يؤمنون بإمكانيات وجودة النجم الفرنسي.

ويعيش عثمان ديمبيلي موسماً سيئاً على الصعيد الشخصي، حيث تعرض للإصابة في 4 مناسبات، وهو ما دفع النادي الكتالوني للتعاقد مع مارتن برايثوايت ليكون بديلاً له، ولذلك يبدو أن الأمانة الفنية للبارسا قد اتخذت قراراً جديداً.

نوايا إدارة برشلونة تجاه ديمبيلي:

وبات عثمان ديمبيلي مرشحاً بقوة ليكون أول الراحلين عن برشلونة في الصيف القادم، حيث قالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن قصة الحب بين النجم الفرنسي والنادي الكتالوني أوشكت على الوصول إلى نهايتها.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن إدارة برشلونة تدرك جيداً أن الجناح الفرنسي لا يزال يثير اهتمام أندية إنجليزية وإيطالية وفرنسية، لذا ترى أنها قادرة على إدراج اللاعب في إحدى الصفقات الكبرى أو بيعه بمبلغ معقول.

وأشارت الصحيفة نفسها، إلى أن مسؤولاً تنفيذياً كبيراً في نادي برشلونة، اقترب من غرفة الملابس قبل بدء العزل الصحي، للسؤال عن حالة ديمبيلي، وطلب من الأطباء استعادة الفرنسي في أقرب وقت ممكن، من أجل بيعه في الميركاتو الصيفي.

وانخفضت القيمة التسويقية للنجم الفرنسي خلال المواسم الثلاث الماضية، بسبب إصاباته المتكررة وسلوكه غير المسؤول في بعض الأحيان، ولذلك فإن النادي الكتالوني قد يتخلى عنه إذا وصله عرض مالي جيد.

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