أخبار برشلونة : صحافة مدريد تُنصف ميسي على نجوم ريال مدريد!

سبورت 360 – أنصفت صحيفة آس الإسبانية المحسوبة على ريال مدريد ، ليونيل ميسي نجم برشلونة على نجوم الفريق الملكي في قائمة أفضل 25 لاعباً في آخر 25 عاماً من تاريخ كرة القدم.

و اختارت آس المدريدية ميسي كأفضل لاعب في آخر ربع قرن من الزمان في كرة القدم متفوقاً على أسطورة الريال كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي المتواجد في المرتبة الثانية.

ميسي أفضل لاعب في العالم في آخر 25 عاماً

و جاء في المركز الثالث بالقائمة زين الدين زيدان لاعب الريال السابق ومدربه الحالي ثم مهاجم الميرينجي السابق رونالدو نازاريو و بعده مواطنه البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق.

أما المرتبة السادسة فعرفت تواجد الفرنسي تييري هنري ثم تشافي هيرنانديز وبعده زميله السابق في برشلونة أندريس إنييستا بينما حل مدافع ميلان السابق باولو مالديني في المركز التاسع و أكمل الإيطالي الأسطوري روبرتو باجيو أول 10 مراكز.

و بعد ذلك جاء ريفالدو ثم فابيو كانافارو مدافع الريال السابق ، ريان جيجز ، كاكا ، وين روني ، لويس فيجو، جابرييل عمر باتيستوتا ، إيريك كانتونا ، لوكا مودريتش ، و سيرجيو بوسكيتس.

و في المركز 21 جاء راؤول جونزاليس ثم بول سكولز وبعده روماريو ثم سيرجيو راموس و أخيراً جيانلويجي بوفون.

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