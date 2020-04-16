أخبار برشلونة : صفقة تبادلية تجلب كانتي إلى برشلونة

سبورت 360 – تلوح في الأفق، صفقة تبادلية عملاقة بين برشلونة وتشيلسي، حيث بدأ الناديان المفاوضات بشأن حسم مصير البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي من المحتمل أن يعود للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

ويبحث برشلونة عن لاعب وسط يتميز بالصلابة الدفاعية والقوة البدنية، على اعتبار أن إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال سيرحلان بحلول الصيف القادم، ولذلك وضع النادي الكتالوني عدة أسماء ضمن قائمة اهتماماته.

برشلونة يريد استغلال رغبة تشيلسي:

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يسعى جاهداً للتعاقد مع نجولو كانتي، لكن ينبغي عليه أولاً التخلص من بعض اللاعبين في خط المنتصف، وكذلك إقناع تشيلسي بإدراجه ضمن صفقة كوتينيو.

ويُريد تشيلسي التعاقد مع كوتينيو، لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، ولكن الأزمة المالية التي ستعصف بالجميع بسبب جائحة كورونا، قد تدفع النادي اللندني للموافقة على تلك الصفقة التبادلية.

ويُفضل تشيلسي ضم كوتينيو على سبيل الإعارة، لكن النادي الكتالوني يريد التخلص منه بشكل نهائي، حتى يستطيع التعاقد مع لاعبين آخرين على غرار لاوتارو مارتينيز ونيمار دا سيلفا.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن نجولو كانتي يُعتبر أفضل بديلٍ لسيرجيو بوسكيتس الذي بلغ من العمر 32 سنة، كما أن نجم تشيلسي يُعتبر لاعباً مؤثراً في خط الوسط، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع فريقين مختلفين.

وأجرت الصحيفة المذكورة، استفتاءً عما إذا كانت جماهير برشلونة تُفضل استعادة كوتينيو، أم إرسال البرازيلي إلى تشيلسي مقابل جلب نجولو كانتي، فكانت النتيجة في صالح الخيار الثاني بنسبة (92.51%).

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

