أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين مانشستر سيتي وبرشلونة

11 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين مانشستر سيتي وبرشلونة
فريق برشلونة

سبورت 360 – كشفت صحيفة “التليجراف” البريطانية عن رغبة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في إبرام صفقة تبادلية مع برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات القادمة.

إدارة مانشستر سيتي ترغب بشدة في التعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير أيمن فريق برشلونة، وستستغل لاعبها البرتغالي من أجل الوصول لهذا الهدف.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن إدارة مانشستر سيتي تعرض على برشلونة التعاقد مع جواو كانسيلو ظهير أيمن السيتي، مقابل انتقال نيلسون سيميدو إلى السيتيزين ابتداءً من الموسم المقبل.

سيميدو مفتاح الصفقة التباديلة بين السيتي وبرشلونة

وأضافت الصحيفة أن كانسيلو لم يظهر بالشكل الذي تمناه الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عندما تعاقد معه الصيف الماضي، قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

ويرى جوارديولا أن نيلسون سيميدو يعتبر البديل الأمثل لجواو كانسيلو، لذلك عرض السيتي على برشلونة إجراء صفقة تبادلية.

وعلى الناحية الأخرى، فإن نيلسون سيميدو صاحب 26 عاماً يعتبر الظهير الأيمن الأساسي لدى برشلونة، ولكن إدراج اسم كانسيلو قد يدفع مسؤولو النادي الكتالوني في التفكير بالأمر.

الجدير بالذكر أن كانسيلو قد شارك فقط مع مانشستر سيتي هذا الموسم في 24 مباراة، وسجل هدفاً، وصنع آخر.

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